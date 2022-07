Condizionatori e bollette spesso non vanno d’accordo, ecco dei consigli per un vantaggioso compromesso (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi ci aveva avvertiti, ed ora paghiamo! Ci riferiamo all’inevitabile mega consumo elettrico al quale siamo costretti ad esporci, in virtù di temperature a dir poco africane. Una sorta di ‘no-stop’ di aria fresca che, come ha calcolato Facile.it, pagheremo salata: fino a 216 euro, più o meno si tratta dell’81% in più rispetto allo scorso anno. Se consideriamo che in Italia, secondo un’indagine condotta da dagli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, già ad aprile nelle nostre case si contavano oltre 29 milioni di climatizzatori, sicuramente, proprio in virtù di questa particolare estate d’afa, gli apparecchi in questi giorni attivi avranno numericamente avuto un’impennata pazzesca. Dunque un salasso a livello energetico spesso però aggravato da una gestione sbagliata di questi apparecchi refrigeranti. Vediamo allora insieme di capire come fare per cercare di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi ci aveva avvertiti, ed ora paghiamo! Ci riferiamo all’inevitabile mega consumo elettrico al quale siamo costretti ad esporci, in virtù di temperature a dir poco africane. Una sorta di ‘no-stop’ di aria fresca che, come ha calcolato Facile.it, pagheremo salata: fino a 216 euro, più o meno si tratta dell’81% in più rispetto allo scorso anno. Se consideriamo che in Italia, secondo un’indagine condotta da dagli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, già ad aprile nelle nostre case si contavano oltre 29 milioni di climatizzatori, sicuramente, proprio in virtù di questa particolare estate d’afa, gli apparecchi in questi giorni attivi avranno numericamente avuto un’impennata pazzesca. Dunque un salasso a livello energeticoperò aggravato da una gestione sbagliata di questi apparecchi refrigeranti. Vediamo allora insieme di capire come fare per cercare di ...

Pubblicità

italiaserait : Condizionatori e bollette spesso non vanno d’accordo, ecco dei consigli per un vantaggioso compromesso - infoiteconomia : Bollette e condizionatori, il vademecum su come abbattere i costi - BaccalaroSimone : @PierluigiBattis Si dai, sennò se lo immagina lo spread a 200, la benzina a 2,10, la guerra che nn finisce, le boll… - PrimaPaginaOn : | #Condizionatori | ?? Condizionatori e peso nelle bollette degli italiani. Le Marche nella top 5 dei consumi. I dat… - infoiteconomia : Condizionatori: bollette più care per Emilia-Romagna e Sardegna -