Città Spettacolo, Capo Plaza in concerto a Benevento (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il cartellone è ancora in fase di definizione, ma i primi nomi ufficializzati fanno capire quale è la rotta che la direzione artistica vuole perseguire.Benevento Città Spettacolo spazierà dagli anni '70/80 alla musica per i più giovani. Oltre ai live già annunciati (Iva Zanicchi, Elisa e i Ricchi e Poveri), farà tappa in Città il tour di Capo Plaza. Il cantante salernitano si esibirà in piazza Risorgimento domenica 28 agosto. A soli 24 anni, già con il primo album "20" uscito nel 2018 e certificato Oro in due settimane, e un singolo scala classifiche come "Tesla", l'artista, al secolo Luca D'Orso, si è imposto all'attenzione di tutta la scena rap italiana, diventandone uno dei più rilevanti esponenti.

