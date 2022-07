Calciomercato Sudtirol | assalto ad una pedina del Genoa | Zauli preme

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ildelè uno dei più accesi, con i tirolesi che cercano di rafforzare la rosa per mantenere la Serie B, conquistata con merito lo scorso anno. Tra i primi colpi ilha annunciato l’approdo in biancorosso del portiere Alessandro Iacobucci dal Pescara, che torna undici anni dopo la prima esperienza con la formazione altoatesina. Inoltre, il club comunica l’ingaggio a titolo definitivo del terzino sinistro Tommaso D’Orazio dall’Ascoli. Ilha acquisito, anche, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sprocati. L’attaccante, ala destra, 29enne, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale con eventuale opzione per altre due stagioni. Proviene dalla società ducale, dove è approdato nel 2018. Nelle tre stagioni di fila in ...