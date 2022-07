Amici, vi ricordate di Anbeta Toromani? Tutto sulla lite con Maria de Filippi che la portò ad andare via dal programma (Di venerdì 15 luglio 2022) Anbeta Toromani è una danzatrice albanese, divenuta famosa dopo la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2002-2003. Si piazzò al secondo posto, alle spalle della cantante Giulia Ottonello, e da allora iniziò una carriera sfavillante, che l’avrebbe portata nel giro di pochi anni a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e internazionali. In seguito alla sua prima partecipazione in qualità di concorrente, Anbeta entrò a far parte della squadra di ballerini professionisti del talent di Canale 5. Qui vi rimane in Tutto per dieci anni, fino a quando non scoppiò la lite con Maria De Filippi. Anbeta: la lite ad Amici con ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 luglio 2022)è una danzatrice albanese, divenuta famosa dopo la partecipazione al talentdiDenell’edizione 2002-2003. Si piazzò al secondo posto, alle spalle della cantante Giulia Ottonello, e da allora iniziò una carriera sfavillante, che l’avrebbe portata nel giro di pochi anni a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e internazionali. In seguito alla sua prima partecipazione in qualità di concorrente,entrò a far parte della squadra di ballerini professionisti del talent di Canale 5. Qui vi rimane inper dieci anni, fino a quando non scoppiò laconDe: laadcon ...

