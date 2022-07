Ambasciata Usa agli americani | lasciate subito l' Ucraina

(Di venerdì 15 luglio 2022) L'americana a Kiev ha chiestoindi "lasciare immediatamente" il Paese utilizzando mezzi di trasporto privato via terra se c'è la possibilità di farlo in sicurezza. ...

Lo si legge su un avviso urgente sul sito dell'. Si invitano inoltre gli americani a non partire per l'Ucraina e chi non riesce a lasciare il Paese è consigliato di evitare "assembramenti ...Il tema della guerra in Ucraina è stato affrontato anche nel colloquio tra il presidenteJoe Biden e il premier israelianio Yair Lapid. "L'aggressione di Putin all'Ucraina è una sfida alla pace e ...