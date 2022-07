VIDEO Cassano compie 40 anni | fuochi d’artificio e musica!

Pubblicità

dd5user : vincenzo cassano edit - blackseailay : ~CASSANO AILESI~ ?? #Vincenzo - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Il servizio di Antonello Cassano - TgrRaiPuglia : Il servizio di Antonello Cassano - brownbranc : +10 ??. 13.07.12, Albese Con Cassano, il mio primo concerto. Un amore lungo una VITA ??. @MarroneEmma -

Calciomercato.com

1 Antonio- 40 anni di fantasia.... non saranno sfuggiti iche circolano di Christopher, il più grande dei due figli avuti dalla moglie Carolina Marcialis (l'altro è Lionel, chiamato così in onore di Messi per cuinutre ... Cassano, 40 anni di fantasia VIDEO | Serie A | Calciomercato.com E’ uscito il nuovo singolo di Valentina Cassano “Ho bisogno di te”, un brano scritto da Giacomo Eva e prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing, già disponibile su tutti i digital store. Valen ...Il frontman dei Rage Against the Machine Zack de la Rocha si è infortunato a una gamba durante il concerto di ieri sera a Chicago. I filmati dello show pubblicati in rete dai fan sembrano mostrare il ...