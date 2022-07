Un voto anticipato per dare un calcio ai putiniani. Parla Luttwak (Di giovedì 14 luglio 2022) Al pantano di una crisi di mezza estate Edward Luttwak, politologo e stratega americano con un passato alla Casa Bianca, consiglia di preferire l’acqua fresca delle elezioni. C’entra poco l’azzardo di Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle, che in aula al Senato, astenendosi dal voto di fiducia sul dl Aiuti, hanno aperto una crepa nella maggioranza. E tantomeno la smania elettorale del centrodestra scalpitante per il ritorno alle urne, la leader di Fdi Giorgia Meloni in testa. Il voto anticipato – prospettiva concreta ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le sue dimissioni – è a questo punto “l’unico apparato igienico per sanare la democrazia italiana da una fetta di classe politica che non risponde all’Italia, ma a una potenza straniera”, dice Luttwak a Formiche.net. ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Al pantano di una crisi di mezza estate Edward, politologo e stratega americano con un passato alla Casa Bianca, consiglia di preferire l’acqua fresca delle elezioni. C’entra poco l’azzardo di Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle, che in aula al Senato, astenendosi daldi fiducia sul dl Aiuti, hanno aperto una crepa nella maggioranza. E tantomeno la smania elettorale del centrodestra scalpitante per il ritorno alle urne, la leader di Fdi Giorgia Meloni in testa. Il– prospettiva concreta ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le sue dimissioni – è a questo punto “l’unico apparato igienico per sanare la democrazia italiana da una fetta di classe politica che non risponde all’Italia, ma a una potenza straniera”, dicea Formiche.net. ...

