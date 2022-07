Twitter down | social va in tilt

Pubblicità

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - sirycomm : MADONNA PUTTANA TWITTER DOWN DI MERDA NON TI PERMETTERE PIÙ A MOMENTI PIANGEVO - jogyan_ : RT @_theCword: twitter down durante la partita un assalto alla bolla - ocus_pocus_ : un minuto di silenzio per le persone che hanno sofferto più di tutti questo twitter down: i profili fake - ElTanoFlaco : Durante il down di twitter mi sono sentito come quell'amico che ti chiama dopo tanto tempo solo perché non ha nessu… -

di Redazione Online - - > Segnalati malfunzionamenti diin tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Italia: migliaia di segnalazioninon funziona. Il social network risulta inaccessibile , sia dal sito sia da app, non solo in Italia ma in diversi Paesi, come gli Usa , il Messico, il Brasile, il Regno Unito, l'Australia. ...... il social è. FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Big Tech, i dieci accordi più famosi che sono saltati Non si sa ancora come andrà a finire tra Elon Musk e,...Twitter is down and experiencing a major outage. Issues started with the service at around 8:05AM ET, with many users reporting “over capacity” error messages, and even errors saying “this page is ...Popular social media platform Twitter has reportedly crashed leaving thousands of users without connection. Users noticed problem with the loading of feeds when using the site on desktop, and mobile.