Tour de France A m' arcord questa scalata all' Alpe d' Huez

(Di giovedì 14 luglio 2022) Non ci fosse stato Thomas Pidcock, la dodicesima tappa deldesi sarebbe perfettamente potuta riassumere in una frase: a m', io mi ricordo. Perché là davanti era un ricordo di grandi azioni e grandi speranze che da un po' di tempo hanno iniziato a sfarfallare lontano dalle posizioni di oggi. Che a m'di chi era Chris Froome, almeno sino a quella dannatissima caduta nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato del 2019. Che a m'di quanto si parlava, e assai bene, delle magnifiche sorti future di quello scricciolo di corridore venuto dal Sud Africa che rispondeva, e risponde, al nome di Louis Meintjes. Prometteva di essere un abitudinario dei podi, o quanto meno delle prime posizioni, è finita mica come poteva andare. L'...

