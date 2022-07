Sì alla fiducia sul dl Aiuti, il Senato approva. Governo salvo (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Senato vota la fiducia al Governo con 172 voti a favore, 39 contrari. Assenti i Senatori 5 stelle - Il Senato vota la fiducia al Governo con 172 voti a favore, 39 contrari. Assenti i Senatori 5 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilvota laalcon 172 voti a favore, 39 contrari. Assenti iri 5 stelle - Ilvota laalcon 172 voti a favore, 39 contrari. Assenti iri 5 ...

pietroraffa : === È in corso, secondo quanto si apprende da fonti governative, una interlocuzione con palazzo Chigi sull'ipotesi… - GiovaQuez : Votiamo 'no' alla fiducia. Anzi no, lasciamo l'aula e ci asteniamo dal voto di fiducia (standing ovation). Contrord… - fattoquotidiano : Di fronte all’eventuale – per non dire probabile – mancato voto dei 5S alla fiducia sul #decretoAiuti di oggi, sia… - AntonioDonatoPa : RT @lisanoja: Abbiamo assistito alla follia di un partito che non vota la fiducia ad un governo del quale fa (ancora) parte. Non è politic… - Paolo618261612 : RT @ArmoniosiAccent: #Draghi ottiene la fiducia anche senza i 5 Stelle assenti alla votazione. 172 SI 39 NO La Lega e Salvini fanno sempre… -