Perché la WWE ha concesso un push ad Austin Theory e non a Riddle (Di giovedì 14 luglio 2022) Austin Theory ha lavorato duramente per diventare una delle giovani stelle di tutta la WWE, avere vicino Johnny Gargano lo ha sicuramente aiutato, ma c’è anche una buona ragione se Theory ha avuto un push al posto di Riddle. Recentemente Theory ha vinto il Money In The Bank, cosa che non era assolutamente pronosticata, facendo storcere il naso a molti fan, essendo un personaggio ‘fastidioso’. Ciò è dovuto al fatto che molti fan ritengono che Riddle meriti un push molto di più proprio rispetto a Theory, infatti, durante un discorso da Mat Men, Andrew Zarian (giornalista e podcaster di wrestling) ha rivelato che gli è stato chiesto più volte il Perché di questa decisione da parte della WWE, rispondendo che gli è ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 14 luglio 2022)ha lavorato duramente per diventare una delle giovani stelle di tutta la WWE, avere vicino Johnny Gargano lo ha sicuramente aiutato, ma c’è anche una buona ragione seha avuto unal posto di. Recentementeha vinto il Money In The Bank, cosa che non era assolutamente pronosticata, facendo storcere il naso a molti fan, essendo un personaggio ‘fastidioso’. Ciò è dovuto al fatto che molti fan ritengono chemeriti unmolto di più proprio rispetto a, infatti, durante un discorso da Mat Men, Andrew Zarian (giornalista e podcaster di wrestling) ha rivelato che gli è stato chiesto più volte ildi questa decisione da parte della WWE, rispondendo che gli è ...

