Oggi il voto sul dl Aiuti, il ministro D'Incà chiede di evitare la fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Il ministro D'Inca sta cercando di evitare il voto di fiducia (ore 10.25) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà ha sondato i Capigruppo del Senato questa mattina per verificare se ci sono le condizioni per evitare il ricorso alla fiducia e procedere con la votazione degli articoli del decreto legge Aiuti. Lo si apprende da fonti di Governo. Ora è in corso una interlocuzione con Palazzo Chigi sul punto. Sarebbe un modo, spiegano fonti parlamentari, per non "contarsi". E soprattutto per evitare l'incidente parlamentare che potrebbe portare alle dimissioni del premier Draghi. La proposta è stata avallata anche dal gruppo del Pd. Il dibattito in Aula Dopo le tensioni di questi giorni e la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) IlD'Inca sta cercando diildi(ore 10.25) Ilper i Rapporti con il Parlamento, Federico D'ha sondato i Capigruppo del Senato questa mattina per verificare se ci sono le condizioni peril ricorso allae procedere con la votazione degli articoli del decreto legge. Lo si apprende da fonti di Governo. Ora è in corso una interlocuzione con Palazzo Chigi sul punto. Sarebbe un modo, spiegano fonti parlamentari, per non "contarsi". E soprattutto perl'incidente parlamentare che potrebbe portare alle dimissioni del premier Draghi. La proposta è stata avallata anche dal gruppo del Pd. Il dibattito in Aula Dopo le tensioni di questi giorni e la ...

