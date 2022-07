La Russa a Mattarella: “Non provi l’impossibile con un Draghi-bis, sciolga il Parlamento” (video) (Di giovedì 14 luglio 2022) “Ci possiamo permettere un governo che non governa? Ci possiamo permettere un Draghi che invece di pensare all’inflazione, ai rincari delle bollette pensa a sedare le liti tra Renzi, Di Maio e Conte?”, si chiede il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa intervenendo in diretta alla trasmissione Agorà estate in onda su Raitre. “Nessuno può negare che questo governo non può fare quello che serve agli italiani. Occorre un esecutivo che abbia un programma preciso e che sappia cosa fare senza litigare come sta avvenendo ora. Mi appello al Presidente della Repubblica – che personalmente stimo moltissimo – il cui compito è doveroso ma non dovrebbe esagerare nel tentativo dell’impossibile di salvare la legislatura. Dovrebbe esercitare la facoltà affidatagli dalla Costituzione di sciogliere il Parlamento”. La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) “Ci possiamo permettere un governo che non governa? Ci possiamo permettere unche invece di pensare all’inflazione, ai rincari delle bollette pensa a sedare le liti tra Renzi, Di Maio e Conte?”, si chiede il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Laintervenendo in diretta alla trasmissione Agorà estate in onda su Raitre. “Nessuno può negare che questo governo non può fare quello che serve agli italiani. Occorre un esecutivo che abbia un programma preciso e che sappia cosa fare senza litigare come sta avvenendo ora. Mi appello al Presidente della Repubblica – che personalmente stimo moltissimo – il cui compito è doveroso ma non dovrebbe esagerare nel tentativo deldi salvare la legislatura. Dovrebbe esercitare la facoltà affidatagli dalla Costituzione di sciogliere il”. La ...

