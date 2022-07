Koulibaly finanzia il mercato del Napoli: un tesoro per De Laurentiis, pronti due colpi (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOmercato Napoli – Il lungo addio a Kalidou Koulibaly si sta ancora consumando. I tifosi del Napoli sono affranti ed arrabbiati per la mossa del presidente Aurelio De Laurentiis di cedere il miglior calciatore della rosa di Spalletti, nonché tra i migliori difensori del mondo. Ma oramai Koulibaly è al Chelsea e per forza di cosa bisogna guardare avanti. Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli dalla vendita del difensore senegalese guadagna 51 milioni di euro complessivi: 40 milioni per il cartellino ed altri 11 milioni di stipendio risparmiati. Napoli: Broja e Deulofeu Il passaggio di Koulibaly al Chelsea viene visto un po’ come quello di Cavani al PSG e Higuain alla Juve, anche se in questo caso con cifre minori. Secondo Il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIO– Il lungo addio a Kalidousi sta ancora consumando. I tifosi delsono affranti ed arrabbiati per la mossa del presidente Aurelio Dedi cedere il miglior calciatore della rosa di Spalletti, nonché tra i migliori difensori del mondo. Ma oramaiè al Chelsea e per forza di cosa bisogna guardare avanti. Secondo quanto riferisce Il Mattino ildalla vendita del difensore senegalese guadagna 51 milioni di euro complessivi: 40 milioni per il cartellino ed altri 11 milioni di stipendio risparmiati.: Broja e Deulofeu Il passaggio dial Chelsea viene visto un po’ come quello di Cavani al PSG e Higuain alla Juve, anche se in questo caso con cifre minori. Secondo Il ...

Pubblicità

napolipiucom : Koulibaly finanzia il mercato del Napoli: un tesoro per De Laurentiis, pronti due colpi #calciomercatonapoli… - Liguglia : Con i 40 mln di Koulibaly De Laurentiis ci finanzia il nuovo cinepanettone. - Gino_1926 : @Viper_Nua Non fare paragoni, li dovremmo fare di tutto e non ci conviene. Il Napoli si finanzia con le cessioni e… -