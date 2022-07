Kate e William partono per le vacanze in aereo privato con George, Charlotte e Louis: il video è sorprendente (Di giovedì 14 luglio 2022) Kate Middleton e William d’Inghilterra sono colti in un rarissimo momento familiare (da royal) mentre partono per le vacanze in aereo privato con i figli George, Charlotte e Louis e il cane Orla. Un video sorprendente (postato su Instagram da @royalfashionpolice) che mostra il duca e la duchessa di Cambridge – a loro insaputa – raggiungere con i principini l’elicottero che li attende nella tenuta di Kensington Palace, e decollare. Leggi su amica (Di giovedì 14 luglio 2022)Middleton ed’Inghilterra sono colti in un rarissimo momento familiare (da royal) mentreper leincon i figlie il cane Orla. Un(postato su Instagram da @royalfashionpolice) che mostra il duca e la duchessa di Cambridge – a loro insaputa – raggiungere con i principini l’elicottero che li attende nella tenuta di Kensington Palace, e decollare.

Pubblicità

redazionerumors : Come trascorreranno l'estate William e Kate? I tre principini, George, Charlotte e Louis hanno finito la scuola e i… - zazoomblog : William folle regalo a Kate: quanto costa il Cartier che le ha regalato - #William #folle #regalo #Kate: #quanto… - monarchico : Il #principe #William la #duchessa #Kate e il #principe #Giorgio alla #finale di #Wimbledon vinta da #Novak… - FEDERICABAGNOL : RT @la_tinella: @dormotroppo @Federauca Ma vogliamo parlare degli eleganti omaggi di Kate a Lady D? George come William Louis come Harry ht… - VanityFairIt : Alla finale del torneo tutti gli occhi dei royal addicted erano puntati su William, Kate Middleton e George. Ma sug… -