Io speriamo che me la cavo. Chi lo dice? La gente (Di giovedì 14 luglio 2022) Se il premier Draghi la notte tra giovedì e venerdì, dies irae, riuscirà a dormire oppure no, non è facile immaginare. Il Principe di Condè, di manzoniana memoria, la notte che precedette la decisiva battaglia di Rocroi, riuscì a prendere sonno. Certamente dormiranno male, se non trascorreranno la notte in bianco, gli italiani, almeno quelli di loro che hanno coscienza di quali rischi al suo interno stia correndo il Paese, oltre quelli che lo accomunano agli altri membri della Ue. Vuole un detto napoletano che il guappo spesso muoia per mano del fesso. Il guappo, per ipotesi, è inflessibile nel suo comportamento deviato, però è intelligente e può pretendere un ruolo di comando. Di conseguenza è preso di mira da chi, di spessore molto minore, ambisce a togliergli la sedia da sotto, rinunciando a dialogare, conscio di non avere la statura la statura necessaria a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) Se il premier Draghi la notte tra giovedì e venerdì, dies irae, riuscirà a dormire oppure no, non è facile immaginare. Il Principe di Condè, di manzoniana memoria, la notte che precedette la decisiva battaglia di Rocroi, riuscì a prendere sonno. Certamente dormiranno male, se non trascorreranno la notte in bianco, gli italiani, almeno quelli di loro che hanno coscienza di quali rischi al suo interno stia correndo il Paese, oltre quelli che lo accomunano agli altri membri della Ue. Vuole un detto napoletano che il guappo spesso muoia per mano del fesso. Il guappo, per ipotesi, è inflessibile nel suo comportamento deviato, però è intellie può pretendere un ruolo di comando. Di conseguenza è preso di mira da chi, di spessore molto minore, ambisce a togliergli la sedia da sotto, rinunciando a dialogare, conscio di non avere la statura la statura necessaria a ...

