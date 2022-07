In Ucraina morti e feriti civili non sono il frutto di errori non voluti. È il contrario (Di giovedì 14 luglio 2022) Odessa, dal nostro inviato. Si capisce che sia arduo raccapezzarsi sull’andamento della guerra d’Ucraina. Vengono date informazioni opposte sul numero di uomini (e donne, le pochissime) schierati sui due fronti. Ci sono informazioni unanimi sulla quantità soverchiante di fuoco d’artiglieria rovesciato dal fronte russo sul territorio ucraino – “dieci proiettili a uno”, secondo un modo di dire diffuso. Superiorità che corrisponde all’enorme magazzino di armamenti “sovietici” ancora disponibile ai russi. Informazioni altrettanto unanimi sulla combattività delle opposte forze, incomparabilmente più motivate quelle ucraine, che si battono per la propria terra e i propri cari, non contro una terra altrui e contro le famiglie d’altri. (Una analoga motivazione agisce almeno per una parte dei combattenti delle repubbliche separatiste, spinti peraltro in ogni ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Odessa, dal nostro inviato. Si capisce che sia arduo raccapezzarsi sull’andamento della guerra d’. Vengono date informazioni opposte sul numero di uomini (e donne, le pochissime) schierati sui due fronti. Ciinformazioni unanimi sulla quantità soverchiante di fuoco d’artiglieria rovesciato dal fronte russo sul territorio ucraino – “dieci proiettili a uno”, secondo un modo di dire diffuso. Superiorità che corrisponde all’enorme magazzino di armamenti “sovietici” ancora disponibile ai russi. Informazioni altrettanto unanimi sulla combattività delle opposte forze, incomparabilmente più motivate quelle ucraine, che si battono per la propria terra e i propri cari, non contro una terra altrui e contro le famiglie d’altri. (Una analoga motivazione agisce almeno per una parte dei combattenti delle repubbliche separatiste, spinti peraltro in ogni ...

