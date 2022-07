“In terapia intensiva per 2 settimane”: Nathaly Caldonazzo lo racconta solo adesso, giornate di panico intenso (Di giovedì 14 luglio 2022) Nathaly Caldonazzo spunta fuori dopo il silenzio, l’ex gieffina ha passato un vero e proprio incubo inaspettato Nathaly-Caldonazzo (Mediaset play)L’avevamo vista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nathaly Caldonazzo era stata un personaggio forte fin da quando era entrata: si è inserita subito nel gruppo, e anche il pubblico ha apprezzato la sua partecipazione. Una volta eliminata dal GF Vip, però, la concorrente è sparita dalla circolazione. In questi mesi non abbiamo saputo molto di lei, a parte i follower che hanno continuato a seguirla assiduamente sui social network. adesso è tornata a parlare di sé, ma nello specifico di una delle situazioni più brutte che dovette affrontare nella sua vita. Come sappiamo, infatti, Nathaly fu l’ultima ... Leggi su direttanews (Di giovedì 14 luglio 2022)spunta fuori dopo il silenzio, l’ex gieffina ha passato un vero e proprio incubo inaspettato(Mediaset play)L’avevamo vista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.era stata un personaggio forte fin da quando era entrata: si è inserita subito nel gruppo, e anche il pubblico ha apprezzato la sua partecipazione. Una volta eliminata dal GF Vip, però, la concorrente è sparita dalla circolazione. In questi mesi non abbiamo saputo molto di lei, a parte i follower che hanno continuato a seguirla assiduamente sui social network.è tornata a parlare di sé, ma nello specifico di una delle situazioni più brutte che dovette affrontare nella sua vita. Come sappiamo, infatti,fu l’ultima ...

fabiochiusi : Oggi 142 mila infezioni (registrate), 157 morti, +270 ricoverati con sintomi e +15 in terapia intensiva. Ma il di… - GiovaQuez : Sileri: 'È un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzion… - fattoquotidiano : Covid, in Germania oltre la metà delle unità di terapia intensiva sono già in sofferenza: mai così tanti ricoveri a… - FPennabianca : RT @GiuseppeSottil6: All’Ospedale di Verona tutti i ricoverati in Terapia intensiva sono tri-vaccinati: ditelo a Speranza, che ancora va in… - LizzoriFabrizio : In terapia intensiva finisco i #tridosati Ma non era se non ti vaccini muori ? -