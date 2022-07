Il sindaco Valiante a metà mandato | “I nostri conti sono in ordine”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sicuramente un bilancio positivo. Per unil “” non è solo un giro di boa ma è l’occasione per una verifica interna sul lavoro svolto, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di programma. La pandemia ha inevitabilmente imposto una battuta d’arresto ma siamo stati capaci di fronteggiare la crisi economica dando poi una forte accelerazione alle sfide di natura sociale, economica e culturale che ci eravamo prefissati di affrontare. Il nostro lavoro per Baronissi è andato avanti su tutti i fronti e abbiamo messo in campo azioni straordinarie per aiutare i cittadini, portando comunque avanti l’ordinario previsto daldi governo. Se mettiamo le lancette indietro di sette anni e mezzo – tenendo conto anche delprecedente – ci rendiamo conto che la nostra città ha ...