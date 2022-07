Ida Platano, il dolce messaggio della dama: “Mi manchi tanto” (Di giovedì 14 luglio 2022) Ida Platano è sempre molto di tendenza sui social e nelle ultime settimane le attenzioni nei confronti della dama di Uomini e Donne sembrano aumentate. Stando ai rumors, infatti, Ida Platano sembra pronta a lanciarsi in nuovi impegni in televisione, su cui non sono ancora emersi dettagli concreti (anche se le voci parlano di una possibile partecipazione alla nuova edizione del reality La Talpa). Tuttavia, non c’è soltanto la vita professionale a far parlare molto della Platano. Di recente, infatti, sono stati molti anche i gossip relativi alla presunta nuova fiamma della dama del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Diversi suoi fan hanno infatti notato che ultimamente le Storie di Ida ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 luglio 2022) Idaè sempre molto di tendenza sui social e nelle ultime settimane le attenzioni nei confrontidi Uomini e Donne sembrano aumentate. Stando ai rumors, infatti, Idasembra pronta a lanciarsi in nuovi impegni in televisione, su cui non sono ancora emersi dettagli concreti (anche se le voci parlano di una possibile partecipazione alla nuova edizione del reality La Talpa). Tuttavia, non c’è solla vita professionale a far parlare molto. Di recente, infatti, sono stati molti anche i gossip relativi alla presunta nuova fiammadel dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Diversi suoi fan hanno infatti notato che ultimamente le Storie di Ida ...

