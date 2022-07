Google | Antitrust apre istruttoria per abuso posizione dominante

Pubblicità

Agenzia_Ansa : #Antitrust: istruttoria su Google, abuso posizione dominante. Ostacolata interoperabilità in condivisione dati.… - telodogratis : Antitrust: istruttoria su Google, abuso posizione dominante - telodogratis : Antitrust: istruttoria su Google, abuso posizione dominante - telodogratis : Antitrust apre istruttoria nei confronti di Google -

Sky Tg24

Nello specifico, secondo l'avrebbe ostacolato l'interoperabilità nella condivisione dei dati presenti nella propria piattaforma con altre piattaforme, in particolare con l'APP ...Ieri l'Autorità ha condotto accertamenti ispettivi nelle sedi di, avvalendosi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. Secondo l'Autorità, il comportamento diè in ... Google, Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante Ispezioni della Guardia di finanza nelle sedi. Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza il gruppo Alphabet/Google avrebbe ...Milano, 14 lug. (askanews) - L'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google ipotizzando un abuso di ...