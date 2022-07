Gabriel Garko, venerdì 15 luglio il party esclusivo per i suoi 50 anni e 30 anni di carriera (Di giovedì 14 luglio 2022) venerdì 15 luglio alle h.22.30 si terrà l’esclusivo party per celebrare il 50° compleanno e i 30 anni di carriera di Gabriel Garko. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello (Bmore Management), che per l’occasione ha coinvolto le eccellenze dell’intrattenimento nazionale, avrà luogo a Roma, nella splendida cornice dei giardini e dei saloni di Palazzo Brancaccio, di Andrea Azzarone. La direzione artistica di Marco Chiodo (Founder Theia events & more e resident director di “Notre Dame de Paris”), darà vita ad un viaggio nei 30 anni di cinema e televisione dell’attore torinese, che grazie agli allestimenti curati da Andrea Riccio (Wedding Solution) faranno vivere agli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022)15alle h.22.30 si terrà l’per celebrare il 50° compleanno e i 30didi. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello (Bmore Management), che per l’occasione ha coinvolto le eccellenze dell’intrattenimento nazionale, avrà luogo a Roma, nella splendida cornice dei giardini e dei saloni di Palazzo Brancaccio, di Andrea Azzarone. La direzione artistica di Marco Chiodo (Founder Theia events & more e resident director di “Notre Dame de Paris”), darà vita ad un viaggio nei 30di cinema e televisione dell’attore torinese, che grazie agli allestimenti curati da Andrea Riccio (Wedding Solution) faranno vivere agli ...

