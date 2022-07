Fumo e fiamme all' interno di un aereo United Airlines | panico a bordo

Pubblicità

Il velivolo era appena atterrato a Denver, in Colorado, quando il pilota ha ordinato l'evacuazione. Ile lesono uscite dal pavimento, probabilmente a causa del surriscaldamento dei freni. "Lasciate le borse, lasciate le borse, da questa parte" si sente dire agli assistenti di volo in ...Lehanno in particolare avvolto una stanza posta al piano terra, coinvolgendo solo marginalmente le altre vicine, mentre ilnero fuoriuscito dalla finestra è salito anche nei piani ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...