Fratelli Bianchi: dopo la separazione da mamma e papà verranno separati anche in carcere (Di giovedì 14 luglio 2022) I Fratelli Bianchi, colpevoli dell’omicidio Willy del 2020, vengono separati e sconteranno la pena in carceri diversi, dopo la condanna all’ergastolo in primo grado. Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Willy era il giovane di 21 anni pestato a morte a Colleferro mentre cercava di proteggere un suo amico da una beffa dei Fratelli Bianchi. Era la notte fra il 5 e il 6 settembre del 2020. Finora sono sempre stati insieme, è la prima volta che non potranno contare l’uno sull’altro. Alla lettura della sentenza, gli imputati nella cella di sicurezza avevano gridato e imprecato. dopo la sentenza di primo grado, i Fratelli ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) I, colpevoli dell’omicidio Willy del 2020, vengonoe sconteranno la pena in carceri diversi,la condanna all’ergastolo in primo grado. Marco e Gabrielesono stati condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Willy era il giovane di 21 anni pestato a morte a Colleferro mentre cercava di proteggere un suo amico da una beffa dei. Era la notte fra il 5 e il 6 settembre del 2020. Finora sono sempre stati insieme, è la prima volta che non potranno contare l’uno sull’altro. Alla lettura della sentenza, gli imputati nella cella di sicurezza avevano gridato e imprecato.la sentenza di primo grado, i...

Pubblicità

ArtnFoodNews : @SalazarYulia 5 stelle ha fatto rifare le case alle villette dei ricchi. 31 miliardi. Per non parlare del reddito d… - BandyCrash : Che stronzetti quelli della Rai a pubblicare in estate il processo ai fratelli Bianchi ad Un giorno in Pretura... P… - Open_gol : Il 4 luglio i due sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio del 19enne Monteiro Duarte Da oltre un anno si… - CalFactCheck : RT @ParliamoDiNews: Piove sul bagnato per i fratelli Bianchi: nel mirino anche dei boss albanesi dalle intercettazioni #factCheck #notiziav… - ParliamoDiNews : Piove sul bagnato per i fratelli Bianchi: nel mirino anche dei boss albanesi dalle intercettazioni #factCheck… -