Ecco il piano dell' Ue per non restare senza riscaldamento

(Di giovedì 14 luglio 2022) Gazprom ha comunicato che potrebbe non garantire il funzionamento del gasdotto Nord Stream 1 dal 22 luglio. Il problema ora è capire se il gas tornerà o meno e quindi se si tratterà di un taglio di rifornimenti o di un blocco totale. Ad ora è stato colmato un buco di 25 miliardi di metri cubi di rifornimenti. Tutto grazie a 21 miliardi di metri cubi di gas liquefatto e agli accordi per le importazioni dalla Norvegia, dal Mar Caspio, dal Regno Unito e dal Nord Africa, che hanno portato altri 14 miliardi. Nel malaugurato caso in cui i flussi di gas si interrompessero del tutto, a novembre non si riuscirebbe a raggiungere l’80 per cento di capienza degli stoccaggi: si arriverebbe al massimo a un riempimento compreso tra il 65 per cento e il 71 per cento. Questo significa che in alcuni stati il gas potrebbe finire prima del termine’inverno. In generale, ...