Dl Aiuti in Senato: M5S non vota, la crisi di governo è vicina (Di giovedì 14 luglio 2022) A partire dalle 9.30 il Senato voterà la fiducia al dl Aiuti. Tutti i nodi verranno al pettine questa mattina, dopo l'annuncio di ieri del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha fatto sapere che il suo partito non voterà. L'orientamento era emerso già da ieri mattina nel corso del Consiglio nazionale dei L'articolo proviene da Inews24.it.

lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Mentre è ancora in corso il Consiglio nazionale del M5s, la linea prevalente per il momento è per l'uscita dall'Aul… - Stefaniaugo77 : RT @marcodifonzo: +++ fonti di governo a @SkyTG24 confermano il lavoro del ministro D'Incà per cercare di evitare il voto di fiducia sul de… - BCooperlo : @SocciGianluca Bisognava gestire meglio un partito che alla Camera l'8 luglio ha votato la fiducia al Decreto Aiuti… -