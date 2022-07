Danimarca | si stacca carrozza montagne russe | morta 14enne

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni èe un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito al parco di divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, dopo che si èta l’ultimadelledove erano saliti. Lo ha detto il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all’emittente Tv2. ”Si èta la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”, ha aggiunto. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate sulla giostra dopo l’incidente. La polizia danese ha aperto un’inchiesta per individuare le cause dell’incidente e ha chiuso fino a nuovo avviso il parco dopo averlo evacuato. Secondo il Copenhagen Post, il tredicenne portato in ospedale è rimasto ferito alla mano. ”Abbiamo sgomberato il parco e stiamo ...

Danimarca, si stacca carrozza delle montagne russe «Cobra»: morta ragazza di 14 anni Una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito al parco di divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, dopo che si è ...(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito al parco di divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, dopo che si è staccata l'ultima carroz ...