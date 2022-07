(Di giovedì 14 luglio 2022) Èl’ultima italiana rimasta in gara all’ATV. Sul Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo la toscana classe ’98 ha demolito la russa Anastasia Tikhonova con un netto 6-1 6-1 in appena 67 minuti di gioco. Brillante e concreta, la numero 179 del mondo accede così aidi finale del torneo ITF $60.000+H della capitale.vince e convince – “Sono partita molto bene – l’analisi di-, avevo le idee chiare, sapevo cosa fare per mettere in difficoltà la mia avversaria. Ho preparato la sfida con il mio coach Ferdinando Bonuccelli e con i tecnici federali Tathiana Garbin e Vittorio Magnelli: essere ordinata dal primo all’ultimo punto è stata la chiave, sono contenta”. La sua prossima avversaria sarà la cipriota Raluka ...

FiorinoLuca : Se qualcuno ci avesse detto dieci giorni fa che Jannik #Sinner avrebbe sfilato due set ai quarti di finale di… - FiorinoLuca : Difficile spiegare ciò che abbiamo visto oggi sul Centre Court: #Nadal sembrava a un passo dal ritiro nel secondo s… - matmosciatti11 : Da Wimbledon ai quarti dell’ATV Tennis Open, Lucrezia Stefanini: “L’obiettivo è la top 100 WTA” ?? #Wimbledon… - DaddariosWho : Io dopo la finale del RG 2021, i quarti di Wimbledon 2022 e la finale di Wimbledon 2022: - anxstennisboy : 'I quarti di finale a Wimbledon? Merito di Maria. No, non intendo l'erba o la Madonna...' -

Jannik non ha compiuto neanche 21 anni ed ha già conquistato idi finale agli Australian Open, al Roland Garros ed appunto ora amentre conserva gli Ottavi di finale come miglior ...Si è spinta fino aidi finale ed è comprensibilmente - e legittimamente - fiera della sua ...modo in cui i giornalisti si sono comportati con lei al termine della sua ultima partita diMancano solo pochi giorni all’inizio dell’ edizione numero 33 dei Palermo Ladies Open che prenderà il via sabato 16 luglio con le partite del tabellone di qualificazione. Un torneo che vedrà al via di ...Jannik Sinner è stato protagonista di un ottimo Wimbledon. Il nuovo numero 10 al mondo ha disputato il torneo londinese, arrivando con 0 vittorie sull'erba ed un periodo molto difficile. Jannik ha sap ...