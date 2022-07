Conference League 2022/2023, secondo turno preliminare: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 14 luglio 2022) Nella giornata di mercoledì 15 giugno si è svolto il sorteggio del secondo turno preliminare della Uefa Conference League 2022/2023. Sono stati definiti il ‘Percorso Campioni’ ed il ‘Percorso Principale’. In merito al primo, sedici squadre (tredici provenienti dal primo turno di qualificazione di Champions League e tre provenienti dal turno preliminare di Champions League) sono state smistate in tre gruppi (due da sei ed uno da quattro). In merito al secondo, novanta squadre (sessanta entranti in gara al secondo turno e trenta provenienti dal primo turno di qualificazione) sono state divise in nove gironi da dieci. ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Nella giornata di mercoledì 15 giugno si è svolto il sorteggio deldella Uefa. Sono stati definiti il ‘Percorso Campioni’ ed il ‘Percorso Principale’. In merito al primo, sedici squadre (tredici provenienti dal primodi qualificazione di Championse tre provenienti daldi Champions) sono state smistate in tre gruppi (due da sei ed uno da quattro). In merito al, novanta squadre (sessanta entranti in gara ale trenta provenienti dal primodi qualificazione) sono state divise in nove gironi da dieci. ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? Mancini: “Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: cresce… - LCuccarini : Poteva mancare la foto con la Coppa vinta in Conference League? ???? Sarà esposta al pubblico fino al 22 luglio, all… - sonoNAPnonITA : @Torrenapoli1 Ma come, solo pochi giorni fa il Presidente ha parlato di scudetto e tu ci parli di nuovi obiettivi a… - zazoomblog : Conference League 2022-2023: calendario programma date e sorteggi - #Conference #League #2022-2023: - FootyTippin : 14/07/22 - 19.45 UEFA Europa Conference League Tre Fiori v Fola Esch Fola Esch -2.5 Corner Handicap 1 Unit @ 1.96 #GamblingTwitter -