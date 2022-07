Concorso Allievi Carabinieri 2022, bando da 4189 posti: informazioni su banca dati e prove (Di giovedì 14 luglio 2022) *aggiornamento del 14/07/2022: importanti aggiornamenti riguardo il Concorso appena bandito per l’assunzione di 4189 Carabinieri in ferma quadriennale, aperto anche ai cittadini italiani under 26. Sul sito istituzionale dell’Arma, infatti, è stato pubblicato un avviso recante alcune informazioni sulla pubblicazione della banca dati da cui saranno tratti i quesiti della prova scritta e sul calendario delle prove di selezione. Il simulatore di quesiti sarà disponibile ai candidati a partire dalle ore 8:30 del 18 luglio fino al 6 settembre 2022. Di seguito anche il calendario di massima delle prove: prova scritta: prima decade di settembre 2022, prove fisiche: prima ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 luglio 2022) *aggiornamento del 14/07/: importanti aggiornamenti riguardo ilappena bandito per l’assunzione diin ferma quadriennale, aperto anche ai cittadini italiani under 26. Sul sito istituzionale dell’Arma, infatti, è stato pubblicato un avviso recante alcunesulla pubblicazione dellada cui saranno tratti i quesiti della prova scritta e sul calendario delledi selezione. Il simulatore di quesiti sarà disponibile ai candia partire dalle ore 8:30 del 18 luglio fino al 6 settembre. Di seguito anche il calendario di massima delle: prova scritta: prima decade di settembrefisiche: prima ...

