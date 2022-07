Como, che colpo! Raggiunto l’accordo con Cesc Fabregas (Di giovedì 14 luglio 2022) Un campione del mondo è pronto a solcare i campi della Serie B italiana. Non è uno scherzo, ma uno dei tanti risvolti inaspettati che spesso possono presentarsi sul calciomercato. E così, mentre in Serie A diversi top club faticano a dare una svolta alle trattative – bloccati da questioni economiche – tra i cadetti il Como piazza una mossa a sorpresa e porta in Italia uno dei talenti più puri dell’ultimo ventennio. Cesc Fabregas ha accettato l’offerta dei bianco blu, che mettono le mani su un rinforzo che aveva stuzzicato le fantasie di diverse squadre in Europa. Con il Como lo spagnolo firmerà un contratto biennale. Al suo entourage, naturalmente, erano arrivate anche altre offerte, ma il centrocampista ha accettato la corte dei lombardi che sembrano un giusto step in vista dell’inizio della carriera da ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Un campione del mondo è pronto a solcare i campi della Serie B italiana. Non è uno scherzo, ma uno dei tanti risvolti inaspettati che spesso possono presentarsi sul calciomercato. E così, mentre in Serie A diversi top club faticano a dare una svolta alle trattative – bloccati da questioni economiche – tra i cadetti ilpiazza una mossa a sorpresa e porta in Italia uno dei talenti più puri dell’ultimo ventennio.ha accettato l’offerta dei bianco blu, che mettono le mani su un rinforzo che aveva stuzzicato le fantasie di diverse squadre in Europa. Con illo spagnolo firmerà un contratto biennale. Al suo entourage, naturalmente, erano arrivate anche altre offerte, ma il centrocampista ha accettato la corte dei lombardi che sembrano un giusto step in vista dell’inizio della carriera da ...

