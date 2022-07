Cade tutto? Con lo strappo M5s Mattarella scioglie le Camere. Voto a ottobre con governo tecnico Amato? (Di giovedì 14 luglio 2022) Ancora una volta, come in ogni crisi negli ultimi 30 anni, torna il grande classico della politica italiana: l’ipotesi Amato. L’ultima volta, in ordine di tempo, il suo nome era stato fatto durante i giorni che hanno portato alla rielezione del presidente Sergio Mattarella al Quirinale. E dopo lo strappo del M5s, in questa nuova crisi che per molti osservatori rappresenterebbe il capolinea del governo Draghi, il presidente della Corte Costituzionale viene visto come il possibile “traghettatore” che potrebbe essere scelto dal Quirinale, qualora Mario Draghi dovesse dimettersi. Secondo quanto riportato da Francesco Bei del quotidiano la Repubblica, che cita un’autorevole fonte M5s, il presidente Mattarella, dopo aver sciolto le Camere, chiamerebbe il presidente della Corte ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Ancora una volta, come in ogni crisi negli ultimi 30 anni, torna il grande classico della politica italiana: l’ipotesi. L’ultima volta, in ordine di tempo, il suo nome era stato fatto durante i giorni che hanno portato alla rielezione del presidente Sergioal Quirinale. E dopo lodel M5s, in questa nuova crisi che per molti osservatori rappresenterebbe il capolinea delDraghi, il presidente della Corte Costituzionale viene visto come il possibile “traghettatore” che potrebbe essere scelto dal Quirinale, qualora Mario Draghi dovesse dimettersi. Secondo quanto riportato da Francesco Bei del quotidiano la Repubblica, che cita un’autorevole fonte M5s, il presidente, dopo aver sciolto le, chiamerebbe il presidente della Corte ...

