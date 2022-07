Atletica, Mondiali Eugene 2022: Omanyala ci sarà, ha ottenuto il visto in extremis (Di giovedì 14 luglio 2022) Ferdinand Omanyala prenderà parte ai Mondiali 2022 di Atletica a Eugene, Oregon. Il recordman africano sui 100 metri aveva annunciato sui social che avrebbe saltato l’appuntamento in quanto non aveva ricevuto il visto in tempo: “Sono costretto a rinunciare al mio viaggio negli Stati Uniti; ormai è troppo tardi per ricevere il visto. In vita mia non avevo mai vissuto un’attesa così lunga, ma non c’è nulla che io possa fare. E’ finita” scriveva il 26enne. Tuttavia, dopo esser stato chiamato al Dipartimento dello Sport, Omanyala ha finalmente ricevuto il visto e potrà volare negli Stati Uniti. Come spiegato dal suo allenatore Duncan Ayiemba, l’atleta dovrebbe salire su un volo nella serata di giovedì 14 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ferdinandprenderà parte aidi, Oregon. Il recordman africano sui 100 metri aveva annunciato sui social che avrebbe saltato l’appuntamento in quanto non aveva ricevuto ilin tempo: “Sono costretto a rinunciare al mio viaggio negli Stati Uniti; ormai è troppo tardi per ricevere il. In vita mia non avevo mai vissuto un’attesa così lunga, ma non c’è nulla che io possa fare. E’ finita” scriveva il 26enne. Tuttavia, dopo esser stato chiamato al Dipartimento dello Sport,ha finalmente ricevuto ile potrà volare negli Stati Uniti. Come spiegato dal suo allenatore Duncan Ayiemba, l’atleta dovrebbe salire su un volo nella serata di giovedì 14 luglio. SportFace.

