Amber Heard perde ancora | respinta l’istanza per l’annullamento del processo Ora deve pagare i danni

(Di giovedì 14 luglio 2022)ha persouna volta. La giudice Penney Azcarate le ha negato: nessun annullamento della sentenza di giugno che l’ha condannata per diffamazione contro l’ex marito Johnny Depp e nessun nuovocontro di lui. Per il magistrato d’oltreoceano, equilibrata e dal pugno di ferro, 18 mesi di studio e analisi del caso, più 6 settimane dicon tanto di telecamere urbi et orbi, sono stati più che sufficienti a chiarire accuse, motivazioni difensive, prove e testimonianze inoppugnabili.: il giudice rigettaperdelvinto da Johnny Depp Dunque, il togato della Virginia ha respinto ...

Depp reduce da un processo di sei settimane svoltosi negli Stati Uniti, agguerrito e multi mediatizzato, con la sua ex compagna. La loro vita coniugale stata esaminata da cima a fondo, ... aveva presentato ricorso dopo aver perso il processo per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp. ll ricorso è però stato respinto. L'attrice era stata condannata a pagare a Depp 15 ... Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp La Corte della Virginia torna a dare ragione a Johnny Depp: la giudice Penney Azcarate ha respinto la richiesta dell'ex moglie Amber Heard per un 'replay' del processo per diffamazione che l'ha oppost ...