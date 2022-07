Aggressione choc a Roma: dito staccato con un morso durante la rapina di un immigrato (Di giovedì 14 luglio 2022) Stacca un dito a morsi alla negoziante per rapinarla, choc a Termini. Per portare a termine la sua rapina era disposto a tutto e dinanzi alla reazione della titolare di un market in via Giolitti, non ha esitato a staccare di netto a morsi il dito della malcapitata. E' accaduto alle ore 21.30, in pieno centro di Roma, nei pressi della stazione Termini, quando un 32enne senza fissa dimora, di origine brasiliana, è entrato in un minimarket con l'intento di rapinarlo. È qui che la Polizia, su segnalazione della titolare, è intervenuta e ha ascoltato il suo racconto. La donna, infatti, ha spiegato di essere stata rapinata da un giovane, che nel tentativo di portarle via l'incasso le ha morso un dito, staccandole la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Stacca una morsi alla negoziante perrla,a Termini. Per portare a termine la suaera disposto a tutto e dinanzi alla reazione della titolare di un market in via Giolitti, non ha esitato a staccare di netto a morsi ildella malcapitata. E' accaduto alle ore 21.30, in pieno centro di, nei pressi della stazione Termini, quando un 32enne senza fissa dimora, di origine brasiliana, è entrato in un minimarket con l'intento dirlo. È qui che la Polizia, su segnalazione della titolare, è intervenuta e ha ascoltato il suo racconto. La donna, infatti, ha spiegato di essere statata da un giovane, che nel tentativo di portarle via l'incasso le haun, staccandole la ...

Pubblicità

Carlino_Fano : Aggressione a Fano, mani al collo della compagna: choc al bar - disinformate_it : RT @ilgiornale: Le cantavano 'Riccione come Africa' mentre la riempivano di calci e pugni. Ennesima aggressione immotivata tra un gruppo di… - LatrBerserkr : RT @ilgiornale: Le cantavano 'Riccione come Africa' mentre la riempivano di calci e pugni. Ennesima aggressione immotivata tra un gruppo di… - ulfo50 : RT @ilgiornale: Le cantavano 'Riccione come Africa' mentre la riempivano di calci e pugni. Ennesima aggressione immotivata tra un gruppo di… - marcoranieri72 : RT @ilgiornale: Le cantavano 'Riccione come Africa' mentre la riempivano di calci e pugni. Ennesima aggressione immotivata tra un gruppo di… -