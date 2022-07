Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Totti perde un amore, ma ne ritrova un altro: l'ex capitano si riavvicina alla Roma - and_aprile : Eh sì, un sillogismo perfetto. Aristotele vi spiccia casa. - Piola_p17 : RT @DucadiMolinelli: @GiuliaOhara @Morena_3v Totti a Roma la privacy la perde nel momento in cui fa due passi fuori da casa, non è che “si… - LAROMA24 : Totti perde un amore ma ne ritrova un altro: l'ex capitano si riavvicina alla Roma #AsRoma - filippoASR1927 : RT @ilmessaggeroit: Totti perde un amore, ma ne ritrova un altro: l'ex capitano si riavvicina alla Roma -

ilmessaggero.it

sulla Joya si è sbilanciato e lo ha fatto con forza, quasi da uomo della società ('gli ho parlato, ma non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro'). Ha fatto capire che lui c'è ed è ...Corona non ha mai apprezzato la moglie die anche questa volta nontempo per attaccarla. Fabrizio conosce bene il settore del gossip per cui ha lavorato per anni. Giudica infatti ... Totti perde un amore, ma ne ritrova un altro: l'ex capitano si riavvicina alla Roma Il giorno dopo è sempre il più difficile, anche se Francesco Totti lo sapeva già da mesi che la storia con la sua Ilary era finita. Senza i figli volati in Tanzania con la ...Con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi tutti vogliono sapere chi sia. Noemi Bocchi è da tempo sulla bocca di tutti. La donna che ha rubato il cuore del pupone e ...