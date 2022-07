Tg1 | l’incredibile gaffe su De Luca jr

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non gli capita spesso, a Piero De, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, di essere scelto come frontman dagli addetti alla comunicazione della segreteria di Enrico Letta. Oggi che è capitato, il caso ha voluto che il figlio del Governatore della Campania Vincenzo Definisse vittima di un errore di chi ha composto al montaggio del servizio di politica il sottopancia che lo riguardava. Anziché indicare il Partito Democratico come la sua formazione di appartenenza, il telegiornale della rete ammiraglia della Rai condotto da Monica Maggioni – il Tg1 – gli ha assegnato un’appartenenza che al padre di certo non farebbe piacere: quella al Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Anteprima24.it.