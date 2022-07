Sicilia, obbligo di pulire con l’acqua anche la pipì dei cani. Introdotto ddl per la cura degli animali (Di mercoledì 13 luglio 2022) In Sicilia i proprietari degli animali a quattro zampe saranno tenuti a pulire con l’acqua anche la pipì. A prevederlo è una norma del disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale Siciliana e si tratta di un provvedimento contenuto nel ddl “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”. La legge è quindi più complessa: si tratta di un testo, diviso in 31 articoli, che prevede un lungo elenco di norme per il contrasto al randagismo e per la cura degli animali. Si tratta di una proposta del M5s che prevede, tra le altre cose, il divieto di vendere o regalare cani e gatti sotto i due mesi e campagne per le adozioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ini proprietaria quattro zampe saranno tenuti aconla. A prevederlo è una norma del disegno di legge approvato dall’Assemblea regionalena e si tratta di un provvedimento contenuto nel ddl “Norme per la tutelae la prevenzione del randagismo”. La legge è quindi più complessa: si tratta di un testo, diviso in 31 articoli, che prevede un lungo elenco di norme per il contrasto al randagismo e per la. Si tratta di una proposta del M5s che prevede, tra le altre cose, il divieto di vendere o regalaree gatti sotto i due mesi e campagne per le adozioni ...

