Rubano Maserati del presidente del Coni e l’abbandonano sull’A1 | nei guai 4 campani

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È stata ritrovata, al chilometrò 653, nel territorio di Roccasecca, l’auto deldelGiovanni Malagò. LaLevanti blu era stata parcheggiata dal suo autista in zona Parioli, a Roma, e portata via dai ladri. Gli autori del furto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

immadeangelis : @repubblica Che mazzo! Gli rubano la Maserati e gliela ritrovano! Con il cellulare dentro! Quanta efficienza! Comun… - campo_nicolo : @LaStampa Con quell'espressione un po' così...facilita il contatto con il lettore, e come se gli dicesse 'che vuoi… -

Prima la Martesana

Villa PIACENZA CALCIO: Muzio, Serdani (35' Granata), Parmesani,, Costantini, Delmiglio, ... grave una ragazza di 24 annisatellitari e computer da undici trattori, furto da oltre 250 ...Villa PIACENZA CALCIO: Muzio, Serdani (35' Granata), Parmesani,, Costantini, Delmiglio, ... grave una ragazza di 24 annisatellitari e computer da undici trattori, furto da oltre 250 ... Armati di pistola rubano una Maserati, poi danno fuoco alle auto usate per la fuga Alle 23 circa di lunedì scorso l'auto, una Maserati Levante blu, del presidente del Coni Giovanni Malagò è stata parcheggiata dal suo autista in zona Parioli a ...Attimi di apprensione per il presidente del Coni Giovanni Malagò al quale ieri è stata rubata l’auto, una Maserati Levante. Dopo aver messo a segno il furto i ladri — che stando ad una prima ricostruz ...