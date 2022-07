Roma A fuoco il B&B di Via Marghera 13 vicino la Stazione Termini 80 persone evacuate Interdetti il quarto e quinto piano dell’edificio

Pubblicità

fattoquotidiano : Mentre Roma va a fuoco, fra immondizia e parchi invasi dalle erbacce, il nuovo direttore generale di Ama, la munici… - Giorgiolaporta : Quando andava a fuoco #Roma, #Nerone suonava la lira. Togliete la chitarra a #Gualtieri prima che si monti la test… - CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - Lorellastelle : RT @serebellardinel: Mentre #Roma va a fuoco, fra #immondizia e parchi invasi dalle erbacce, Bossola,nuovo direttore di #Ama,nominato da @g… - eccapecca : Il fuoco ha reso visibili funamboli nel circo della #Politica, a cominciare dallo stato di abbandono cronico di mol… -

Una a Selvaggia Lucarelli, per il podcast "Proprio a me" per avere messo aforme di violenza ... come, nel passato, ha fatto Isabella, lavorando in grandi agenzie (Pirella Goettsche di, Lowe ...Senatori leghisti: 'Paita interroghi Renzi' Posted on 10 Agosto 2018 Author Redazione. "...Paita interroghi l'ex premier Renzi riguardo alla revoca del servizio di elisoccorso dei Vigili del...Le fiamme sono divampate questa notte, poco prima dell’1.15, presso il civico 13 di via Marghera. Ad essere interessata una palazzina di sei piani fuori terra, il penultimo dei quali ospitava la strut ...Si indaga sulle cause dell'incendio che nella notte a Roma ha devastato due piano di un palazzo in zona Termini, sarebbe partito da un B&B ...