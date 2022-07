Pressione arteriosa e montagna, il 17/7 giornata di sensibilizzazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare i frequentatori della montagna sugli effetti dell’ipossia in alta quota sull’apparato cardiovascolare, e sulle conseguenze che questa esposizione può avere su eventuali patologie cardiovascolari, in particolare per quanto riguarda l’ipertensione arteriosa. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Società Italiana dell’Ipertensione arteriosa, Commissione Medica del Club Alpino Italiano, Società Italiana di Medicina di montagna, World Hypertension League, Università degli Studi di Milano-Bicocca, IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, Milano nella giornata di domenica 17 luglio in più di 50 rifugi alpini e appenninici, dove per l’occasione escursionisti e alpinisti potranno misurare la Pressione arteriosa e ricevere alcune ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare i frequentatori dellasugli effetti dell’ipossia in alta quota sull’apparato cardiovascolare, e sulle conseguenze che questa esposizione può avere su eventuali patologie cardiovascolari, in particolare per quanto riguarda l’ipertensione. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Società Italiana dell’Ipertensione, Commissione Medica del Club Alpino Italiano, Società Italiana di Medicina di, World Hypertension League, Università degli Studi di Milano-Bicocca, IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, Milano nelladi domenica 17 luglio in più di 50 rifugi alpini e appenninici, dove per l’occasione escursionisti e alpinisti potranno misurare lae ricevere alcune ...

