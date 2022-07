Pareri per vincoli storico-artistici e paesaggistici, question time con Franceschini (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della cultura, Dario Franceschini (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a definire linee di indirizzo per garantire omogeneità nell’applicazione della normativa in materia di Pareri per vincoli storico-artistici e paesaggistici, alla luce del progetto di realizzazione, nel salernitano, di un albergo di lusso nel comune di Ascea (Casciello – FI). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della cultura, Dario(foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a definire linee di indirizzo per garantire omogeneità nell’applicazione della normativa in materia diper, alla luce del progetto di realizzazione, nel salernitano, di un albergo di lusso nel comune di Ascea (Casciello – FI). L'articolo L'Opinionista.

