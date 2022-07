Paragone avvisa | “Gli italiani pagheranno il flop dei migliori” Restano con le tasche vuote

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Difronte ai penultimatum dei grillini e di Giuseppe Conte, Mario Draghi avrebbe esclamato: «Ne ho lepiene». Dev'essere pesante, per un uomo come lui abituato a confrontarsi solo con burocrati e banchieri, fare i conti con gli umori di una istituzione fatta a pezzi ma che rappresenta nel bene e nel male il popolo, cioè il Parlamento. Che il Movimento abbia tradito le ragioni per cui si trova così numeroso tra Camera e Senato è fuori discussione, ma non è di per sé sufficiente a evitare il confronto con le forze politiche. La mancata elezione di Draghi al Colle è in parte anche figlia di questa incomunicabilità, ma evidentemente la lezione non è bastata. Ne ha lepiene, dunque. E verrebbe da dire, beato lui; perché gliinvece lele hanno sempre più. E si domandano: ma ...