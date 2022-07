Omicidio di via Novelli, la mamma: «Se non avessi svegliato Alessandro non sarebbe successo» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il processo In aula la deposizione dei teste dell’accusa davanti alla Corte d’Assise, tra i quali anche la mamma di Alessandro Patelli, il giardiniere 19enne accusato dell’Omicidio di Marwen Tayari. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il processo In aula la deposizione dei teste dell’accusa davanti alla Corte d’Assise, tra i quali anche ladiPatelli, il giardiniere 19enne accusato dell’di Marwen Tayari.

Pubblicità

rep_roma : 'Via Poma, un mistero italiano': da domani la prima puntata del documentario sull'omicidio di Simonetta Cesaroni [a… - PinoDElia1 : Decesso 53enne di Caggiano in Germania e del suo socio, si segue la pista dell'omicidio-suicidio - Carlino_Bologna : Omicidio a Bologna in via Larga, viaggio nel luogo del delitto - PinoDElia1 : Svolta nelle indagini sull'omicidio della 91enne a Salerno, l'ex badante ha confessato - moliseweb : Anziana scomparsa da Torella nell'agosto 2020, si indaga per omicidio colposo -