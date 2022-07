Nokia torna a bomba con tre cellulari ed un tablet | ci ricordano i modelli che hanno fatto storia ma…

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’azienda li ha presentati come alternativa ai dispositivi che ci vogliono sempre costantemente interconnessi e celebra la tradizione rispettandola e riproponendola fino nei minimi dettagli, pur concedendosi ammodernamenti significativi. Ecco i nuovidi casa. Il nuovo modello di feature phone5710 – ComputerMagazine.itTre nuovidi feature phones (attenzione al nome: l’assenza del termine “smart” non è casuale) ed un nuovo modello di: latravolge il mercato con nuove proposte uniche e, potremmo definirle, “controcorrente” rispetto al panorama attuale del settore, estraniandosi volutamente dalla forsennata corsa verso dispositivi sempre più smart e privilegiando la tradizione. Ed una tradizione divenuta proverbiale, grazie a ...

Pubblicità

gigibeltrame : Operazione nostalgia: torna il mitico Nokia 8210, ora 4G. Arriva anche Nokia 5710 XpressAudio #digilosofia… -

Hardware Upgrade

5710 XpressAudio sarà disponibile al prezzo di 89,99 euro , sempre con disponibilità prevista per la fine di questo mese.2660 Flip 'A volte ritornano'. Nel caso dei telefonini a ...Non sono trapelati dettagli in merito a quando uscirà ufficialmente questoStyle+ 5G. Ci aspettiamo che l'azienda lo lanci a breve, per tornare a competere nel settore della gamma media del ... Operazione nostalgia: torna il mitico Nokia 8210, ora 4G. Arriva anche Nokia 5710 XpressAudio