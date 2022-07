Napoli, quattro amichevoli internazionali a Castel di Sangro: svelate le date (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinuerà a Castel di Sangro la seconda parte di ritiro del Napoli. Gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La prima amichevole è in programma per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor Kulübü club della Süper Lig turca. Il secondo test è in calendario Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 contro il Real Club Deportivo Mallorca. Terzo appuntamento in programma Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 contro il Girona Futbol Club. Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 contro l’RCD Espanyol. Le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le amichevoli in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinuerà adila seconda parte di ritiro del. Gli azzurri saranno impegnati in 4di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini didi. La prima amichevole è in programma per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor Kulübü club della Süper Lig turca. Il secondo test è in calendario Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 contro il Real Club Deportivo Mallorca. Terzo appuntamento in programma Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 contro il Girona Futbol Club. Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 contro l’RCD Espanyol. Le informazioni relative alla vendita dei biglietti per lein ...

