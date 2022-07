Morte Borsellino | processo per depistaggio | un poliziotto assolto e due prescrizioni La sentenza di Caltanissetta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Una assoluzione e dueper i tre poliziotti finiti sottocon l'accusa di avere depistato le indagini successive alla strage di via D'Amelio. E' la decisione del tribunale diL'articolo proviene da Firenze Post.

... ha scagionato gli imputati accusati ingiustamente, e ha svelato quel depistaggio, definito dai giudici dell'ultimo processo sulladicome il più grave della storia della Repubblica .E ha svelato un depistaggio, definito dai giudici dell'ultimo processo sulladicome il più grave della storia della Repubblica. Il processo di oggi nasce da qui. Un dibattimento ...Una assoluzione e due prescrizioni per i tre poliziotti finiti sotto processo con l'accusa di avere depistato le indagini successive alla strage di via D'Amelio. E' la decisione del tribunale di Calta ...Secondo l’accusa è stato La Barbera, morto nel 2002 a causa di un tumore, il dominus del depistaggio: i tre poliziotti imputati erano suoi uomini di fiducia. Per i tre imputati era stata chiesta anche ...