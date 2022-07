Martin Scorsese | premiato dalla Location Managers Guild

(Di mercoledì 13 luglio 2022)riceverà l’Eva Monley Award diInternational, per essere sempre stato un regista che ha dimostrato dimostrato supporto completo al lavoro dei professionisti delle. Il premio a chi è dedicato? Il premio, chiamato in onore del defuntoscout che ha lavorato con registi come John Huston, Otto Preminger e David Lean, sarà presentato alla nona edizione degli LMGI Awards il 27 agosto presso i Los Angeles Center Studios. John Rakich “Siamo orgogliosi di poter onorare, un maestro del cinema il cui lavoro ha ispirato generazioni di registi, deliziato i fan di tutto il mondo e fatto brillare sullo schermo il lavoro dei suoimanager”, ha ...

riceverà l'Eva Monley Award di Location Managers Guild International, per essere sempre stato un regista che ha dimostrato dimostrato supporto completo al lavoro dei professionisti delle location. Il premio, chiamato in onore del defunto location scout che ha lavorato con registi come John Huston, Otto Preminger e David Lean, sarà presentato alla nona edizione degli LMGI Awards il 27 agosto presso i Los Angeles Center Studios. John Rakich "Siamo orgogliosi di poter onorare Martin Scorsese, un maestro del cinema il cui lavoro ha ispirato generazioni di registi, deliziato i fan di tutto il mondo e fatto brillare sullo schermo il lavoro dei suoi location manager"