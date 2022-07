LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Cattaneo e Bagioli nella fuga di giornata, gruppo a 3? (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.29 4? ora il vantaggio dei fuggitivi nei confronti del gruppo. 13.26 Inizia la scalata verso il GPM di Lacets de Montvernier (seconda categoria di 3,4 km all’8,2% di pendenza media). 13.25 Sale a 3’30” il vantaggio dei venti battistrada. 13.22 Ricordiamo la top ten della classifica generale: RNK. RIDER TEAM TIME 1 POGA?AR Tadej SLO UAE Team Emirates 37:11:28 2 KÄMNA Lennard GER BORA – hansgrohe 0:11 3 VINGEGAARD Jonas DEN Jumbo-Visma 0:39 4 THOMAS Geraint GBR INEOS Grenadiers 1:17 5 YATES Adam GBR INEOS Grenadiers 1:25 6 GAUDU David FRA Groupama – FDJ 1:38 7 BARDET Romain FRA Team DSM 1:39 8 PIDCOCK Thomas GBR INEOS Grenadiers 1:46 9 MAS Enric ESP Movistar Team 1:50 10 SÁNCHEZ Luis León ESP Bahrain – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.29 4? ora il vantaggio dei fuggitivi nei confronti del. 13.26 Inizia la scalata verso il GPM di Lacets de Montvernier (seconda categoria di 3,4 km all’8,2% di pendenza media). 13.25 Sale a 3’30” il vantaggio dei venti battistrada. 13.22 Ricordiamo la top ten della classifica generale: RNK. RIDER TEAM TIME 1 POGA?AR Tadej SLO UAE Team Emirates 37:11:28 2 KÄMNA Lennard GER BORA – hansgrohe 0:11 3 VINGEGAARD Jonas DEN Jumbo-Visma 0:39 4 THOMAS Geraint GBR INEOS Grenadiers 1:17 5 YATES Adam GBR INEOS Grenadiers 1:25 6 GAUDU David FRA Groupama – FDJ 1:38 7 BARDET Romain FRA Team DSM 1:39 8 PIDCOCK Thomas GBR INEOS Grenadiers 1:46 9 MAS Enric ESP Movistar Team 1:50 10 SÁNCHEZ Luis León ESP Bahrain – ...

Pubblicità

elisatoffoli : Trovate qui il calendario aggiornato del 'Back To The Future Live Tour', che ha purtroppo subito qualche modifica a… - ukadultwebcams : romma_lovve - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: subito in fuga van Aert e van der Poel - #France #DIRETTA: #subito - blckluxs : marracash ha cominciato i suoi live e sta gia senza na maglij tutt ruppij iss sará un tour complicato da sopportare senza mai andarci - thaurusmusic : No spoiler! Venite ai live per scoprirle, prevendite per il GEMELLI TOUR disponibili qui -