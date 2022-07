Lewandowski in trattativa con il Barcellona: il polacco minacciato di morte dai tifosi (Di mercoledì 13 luglio 2022) La situazione legata al futuro di Robert Lewandowski è sempre più calda. Il polacco è ancora uno dei calciatori più forti in circolazione e avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco. L’attaccante è alla ricerca di una nuova esperienza ed è in trattativa con il Barcellona. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, i blaugrana hanno messo sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro che è stata rifiutata dai tedeschi. La richiesta è di 70 milioni. La trattativa continua senza sosta e l’obiettivo è raggiungere l’accordo entro le prossime settimane. L’addio di Lewandowski è ormai inevitabile, la situazione è sempre più delicata. Il polacco ha raggiunto i compagni per il raduno e la partenza per gli Stati Uniti con il resto della squadra è in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) La situazione legata al futuro di Robertè sempre più calda. Ilè ancora uno dei calciatori più forti in circolazione e avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco. L’attaccante è alla ricerca di una nuova esperienza ed è incon il. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, i blaugrana hanno messo sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro che è stata rifiutata dai tedeschi. La richiesta è di 70 milioni. Lacontinua senza sosta e l’obiettivo è raggiungere l’accordo entro le prossime settimane. L’addio diè ormai inevitabile, la situazione è sempre più delicata. Ilha raggiunto i compagni per il raduno e la partenza per gli Stati Uniti con il resto della squadra è in ...

